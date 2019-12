Quella contro il Sassuolo non sarà una gara come tutte le altre per il Milan. A San Siro verranno festeggiati i 120 anni di storia del club con tanti vecchi cuori rossoneri. Ma sarà anche un crocevia importante per la stagione di Suso e compagni: una vittoria permetterebbe di avvicinare il treno per l'Europa. Stefano Pioli presenta la sfida nella consueta conferenza della vigilia a Milanello.



SUL SASSUOLO: "Sicuramente tutti dobbiamo aver voglia di fare bene, sapevamo dell'importanza di queste due gare. Dobbiamo finire bene da questa prima parte di stagione, non siamo usciti completamente dal tunnel ma stiamo vendendo la luce"