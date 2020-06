La stagione è ripartita e per illa prima delusione è in realtà già arrivata con l'eliminazione innella semifinale contro la Juve che ha chiuso la prima delle due vie d'accesso al più grande traguardo e obiettivo stagionale rimasto:Un traguardo per cui ora rimane soltanto la carta del campionatoIl ritorno in campo lunedì sera contro il Lecce al Via del Mare è da non fallire ad ogni costo perché dopo la gara contro i salentini per i rossoneri allenati dainizierà un tour de force da incubo con big match a ripetizione inframezzati soltanto dalla sfida contro la Spal.partendo dallo scontro diretto con lail 28 giugno alle 17.15 passando poi per lail mercoledì 1 Luglio e per lasabato 4 luglio. Quindi il 7 luglio toccherà di nuovo allae il 12 luglio l'altro scontro diretto, se la classifica sarà ancora tirata come oggi, contro ila chiudere questo ciclo terribile.- Un autentico tour de force a cui il Milan dovrà approcciarsi con un grande dubbio tattico. Sì perché sebbene le sue condizioni sono in miglioramento,Inutile negarlo, con o senza lo svedese il Milan cambia volto, soffre e va in difficoltà in zona gol più di quanto i numeri, già risicati, non dicano.e e con un calendario così, l'impresa resta quasi impossibile.