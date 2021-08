Un centrocampista, che possa entrare nelle rotazioni. Che possa essere un'alternativa ai due titolari, Bennacer e Kessie, oltre a Tonali, che il Milan ha riscattato dal Brescia e dal quale si aspetta un salto di qualità. L'uscita estiva contro il Nizza, nella quale Giroud ha trovato il primo gol in maglia rossonera , ha raccontato una storia che Maldini e Massara conoscevano già:, Rade Krunic è un jolly utile ma fa fatica a muoversi davanti alla difesa, ciò significa che è necessario intervenire sul mercato.Serve un profilo pronto, che conosca movimenti e dinamiche di un reparto a due, che possa garantire muscoli oltre che fosforo.(42 presenze e 1 gol nella stagione 2018-19) perchè con il Chelsea i rapporti sono ottimi, ma al momento costa troppo per questo è un'idea di fine mercato.he può giocare anche da difensore centrale, anche lui in scadenza nel 2022, anche lui valutato troppo dallo staff rossonero. Ma i prezzi con l'avvicinarsi del 31 agosto sono destinati a scendere: entrambi i club non vogliono correre il rischio di chiudere la finestra estiva senza definire il futuro di Bakayoko e Kamara.Per un centrocampo che ha bisogno di un nuovo volto.