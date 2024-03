Milan, la decisione di Pioli su Kjaer e Kalulu: le scelte in vista della Fiorentina

Redazione CM

8 minuti fa



Alle 18.30 il Milan, che ha terminato poco fa l'allenamento di rifinitura a Milanello, decollerà dall'aeroporto di Malpensa per raggiungere Firenze, in vista della sfida di domani sera in casa della Fiorentina. Come riporta Sky Sport, sono questi i giocatori che non sono stati convocati da Stefano Pioli per la sfida contro i viola: si tratta di Pobega, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez (squalificato) e Mirante.



I dirigenti rossoneri sono invece attesi domani nel capoluogo toscano: non ci dovrebbero essere nè Zlatan Ibrahimovic nè l'ad Giorgio Furlani, mentre dovrebbero essere presenti al fianco della squadra il presidente Scaroni, il dt Moncada e il ds D'Ottavio.