Milan, senza Theo Hernandez sono (quasi) sempre dolori: tutte le soluzioni di Pioli

nella delicata trasferta sul campo della Fiorentina. Nella conferenza stampa della vigilia, l’allenatore rossonero Stefano Pioli ha evidenziato le problematiche che la squalifica di Theo Hernandez - diffidato e punti con un giallo dall'arbitro Mariani per l'esultanza dopo il suo gol a Verona - rischia di creare a livello tattico: "Ci mancherà sicuramente. Giocheremo con caratteristiche diverse e sfruttare le qualità di Florenzi che sono diverse da quelle di Theo”. Tradotto:per fronteggiare i pericolosi esterni di Vincenzo Italiano grazie alla risaputa intelligenza tattica di Florenzi.- Cambiano gli interpreti per la fascia sinistra, cambia il modo di affrontare le diverse situazioni di gioco, ma- per chi ci crede -e testimoniano una volta di più la sua imprescindibilità.: nel girone di andata di questo campionato contro l’Hellas Verona (1-0, gol di Leao) e nella partita di Empoli dello scorso campionato (1-3), risolta dalle reti nel finale di Ballo-Touré e Leao dopo il botta e risposta tra Rebic e Bajrami. Nelle restanti 8 sfide sono arrivati 3 pari ea San Siro nella stagione in corso.- Sempre titolare nelle 26 partite disputate quest’anno in Serie A, Theo Hernandez ha offerto un contributo tradotto in 5 reti e 3 assist.in tutte le competizioni (di cui 24 in Serie A), mettendo a referto 5 assist in totale. E in 8 partite è stato impiegato da Stefano Pioli nella posizione tradizionalmente occupata da Theo Hernandez.- Non è questa tuttavia l’unica opzione per il tecnico del Milan per ovviare all’assenza del francese, che tornerà a disposizione per la successiva partita di campionato contro il Lecce di sabato 6 aprile.e dopo le buone prestazioni con la Nazionale Under 19 (fresca di qualificazione all’Europeo), che vanta però appena 78 minuti tra campionato, Champions League e Coppa Italia;arrivato a titolo definitivo dal Verona lo scorso gennaio, che per la sua duttilità può essere impiegato a sinistra ma che in campionato non gioca dallo sfortunato ingresso contro il Bologna dello scorso 27 gennaio (provocò il rigore del pareggio poi trasformato da Orsolini) e che non si vede in campo dal 22 febbraio scorso, nel finale del match contro il Rennes.