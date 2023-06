L’avventura di Vranckx al Milan è arrivata ai titoli di coda. Il club rossonero ha deciso di non riscattare il centrocampista classe 2002 dal Wolfsburg. Una notizia negativa proprio nella settimana che ha visto Aster esordire con la nazionale maggiore del Belgio.



LE MOTIVAZIONI - Vranckx al Milan ha pagato uno scarso feeling con Pioli che non ha mai creduto davvero nelle sue potenzialità. I dati sono stati sconcertanti: 9 presenze con 1 assist in serie A per un totale di 235 minuti giocati, 1 presenza in coppa Italia nella disfatta contro il Torino. Troppo poco per giustificare un diritto di riscatto dal Wolfsburg fissato a 12 milioni di euro.



DEST VIA - Stesso destino di Vranckx anche per Dest che è uscito fuori dai radar da febbraio per qualche problemino fisico e diversi dissidi con Pioli. L’esterno americano tornerà al Barcellona per poi ripartire in prestito: lo vuole il Besiktas.