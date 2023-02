Priorità all'equilibrio di squadra, così Stefano Pioli ha dovuto rinunciare a quello che era divenuto un suo Credo. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Stefano Pioli, al culmine della crisi, ha sacrificato il suo caro 4-2-3-1. Rinuncia non meno dolorosa, perché sul modulo ci ha lavorato 3 anni e lo ha reso nobile: campione d’Italia. E poi perché quel gioco aggressivo, coraggioso, dominante, era l’orgoglio di una squadra giovane che ha trovato sempre più autostima correndo in avanti, con o senza palla, anche ad Anfield contro il Liverpool. Ma ora che la squadra non corre più e che, dopo la sosta, si è clamorosamente impiantata (7 partite senza vittorie, 5 sconfitte), Pioli è stato costretto a cambiare. Era necessario inventarsi qualcosa per dare protezione a una difesa traumatizzata da 18 gol in 7 partite”.