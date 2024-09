Milan: la felicità di Theo e una volontà condivisa, ma per il rinnovo serve tempo

AFP via Getty Images

Una rete (su passaggio di Rafa Leao), un assist su punizione per l’incornata vincente di Alvaro Morata e una prestazione che lascia ben presagire per il futuro dell’esterno francese, sempre più legato alla maglia e alla storia rossonera. Sfruttando la magia verticale del numero 10 portoghese,

: leader tecnico e di personalità, l’allenatore Paulo Fonseca non ha mai smesso di credere nell’importanza del proprio numero 19. Anche il siparietto, occorso oggi su Instagram, certifica come Hernandez sia ormai da annoverare tra i grandi della storia rossonera. Oltre ai dati, è arrivato anche l’endorsement di una leggenda come l’ex capitano e dirigente rossonero Paolo Maldini (prima persona a credere realmente nel suo talento e a portarlo a Milano dal Real Madrid) che voluto esaltare il suo "discepolo" e ha sottolineato la precocità del francese: "". Ora, però, serve un passo in avanti, per blindare il giocatore e renderlo, sempre più, un’icona anche per il futuro dei meneghini.

Al termine della gara di San Siro, vinta contro il Lecce per 3-0,è intervenuto a Sky Sport e ha commentato quello che sarà il suo futuro: "". Una felicità condivisa anche dal board rossonero, pronto a raggiungere una quadra per quanto riguarda il discorso sul rinnovo. Theo a Milano sta bene, si sente leader e un punto di riferimento, oltre che uno dei terzini più forti in circolazione. È un giocatore che vuole che il suo valore venga riconosciuto dal club, ma che conosce gli equilibri economici del Milan.I rossoneri non intendono arrivare agli 8 milioni di euro annuali di ingaggio chiesti dall'ex Real Madrid negli scorsi mesi, ma le parole del terzino lasciano intendere come ci sia la volontà di raggiungere a un accordo. La volontà del terzino francese, come dimostrato anche dalle dichiarazioni post Lecce, è chiara: nei suoi pensieri, c’è solo il Milan in futuro. Toccherà, allora, lavorare per avvicinare questo desiderio alle richieste di ingaggio, contando come il Milan sia una società perfettamente sana, dal punto di vista economico, ma voglia mantenere il range degli stipendi intorno a una cifra già prefissata.

