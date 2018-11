Il Milan tira un sospiro di sollievo: la squalifica rimediata da Andrea Conti con la Primavera, non è valida per il campionato di Serie A. Il terzino rossonero ha rimediato una squalifica di tre giornate per vibranti proteste contro l'arbitro in un match disputato con la formazione allenata da Alessandro Lupi e che lo aveva schierato per mettere minuti nelle gambe dopo il doppio infortunio al ginocchio.



Secondo la Gazzetta dello Sport la Federcalcio ha oggi confermato al club rossonero che la squalifica di Conti non coinvolgerà la prima squadra allenata da Gennaro Gattuso e dovrà essere scontata con la formazione Primavera. Il Milan è in emergenza nel ruolo e accoglie la notizia con grande sollievo perchè Conti potrà essere considerato a disposizione in vista della sfida contro la Lazio al rientro dalla sosta.