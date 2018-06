Con una grafica, La Gazzetta rivela l'undici del Milan che verrà per il prossimo anno: Donnarumma o Reina in porta, Conti e Rodriguez sulle fasce con Strinic a fare da riserva, Bonucci e Romagnoli centrali. Kessié, Biglia e Bonaventura con Fellaini primo jolly in mediana mentre davanti con Suso e Calhanoglu c'è il sogno Depay da ala, infine il centravanti titolare sarà uno tra Morata, Falcao e Immobile. Con il primo favorito nei desideri rossoneri.