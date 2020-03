Volano gli stracci. Il Milan e Boban non si sono lasciati bene, per usare un eufemismo. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, il fondo Elliott sembra deciso ad addossare eventuali criticità aziendali al comportamento del croato, colpevole di aver destabilizzato l’ambiente con un’intervista non concordata. Il dirigente croato non si rimarrà con le mani conserte e sta preparando una strategia difensiva molto dettagliata.