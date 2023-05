Nel post partita con l'Udinese l'allenatore del Lecce Marco Baroni era stato profetico: "Colombo è un ragazzo di qualità, abbiamo bisogno di lui". Una settimana dopo, proprio l'attaccante classe 2002 ha segnato il gol salvezza nella vittoria contro il Monza. Su calcio di rigore, al minuto 100. Personalità. Quinto centro stagionale, l'ennesimo decisivo dopo quello che ha deciso la vittoria con la Lazio e le reti per i pareggi a Napoli e a Udine.

GLI ACCORDI - Messaggi per il Milan, che in questa stagione ha osservato da lontano la crescita del ragazzo. I rossoneri hanno ancora il controllo sul giocatore: in estate il Lecce l'ha preso in prestito con diritto di riscatto a 2,5 milioni di euro, il Milan si è riservato un controriscatto con 500mila euro in più. Segno che in società credono davvero nell'attaccante, in futuro l'attacco rossonero potrebbe essere nelle sue mani.



IL RETROSCENA - Lì davanti qualcosa in estate cambierà: in uscita ci sono Origi e Rebic, Ibrahimovic dovrà decidere cosa fare e dal mercato arriverà una punta giovane ma che possa garantire continuità, da alternare a Giroud. Non è escluso che in questa rivoluzione possa rientrare anche Colombo, ma al momento il Lecce se lo tiene stretto. Ha segnato 6 gol come Ceesay, meglio di lui solo Strefezza con 9 reti. L'idea è quella di riscattarlo a fine stagione in attesa di una contromossa del Milan; anche se i rossoneri avevano altri piani in estate: avrebbero voluto girarlo in prestito secco, ma Pantaleo Corvino ha insistito fino all'ultimo per inserire il diritto di riscatto. E alla fine l'ha spuntata. Dopo un anno di lavoro insieme Baroni non ha dubbi: "Colombo avrà una grande carriera". Oggi il gol-salvezza del Lecce, domani potrebbe tornare al Milan