In casa Milan, è la giornata di Rade Krunic: il centrocampista bosniaco è il primo colpo del duo Boban-Maldini. Oggi il giocatore sosterrà le visite mediche: segui la giornata LIVE!



11:57 - Al termine delle visite mediche, Rade Krunic si recherà presso il 'Centro Ambrosiano​' per l'idoneità. Nel pomeriggio, invece, la firma a Casa Milan.



10:50 - Quasi due ore di visite mediche per Krunic: proseguono gli esami del giocatore bosniaco, che arriva in rossonero per 8 milioni di euro più bonus. Per lui, pronto un contratto da 1,2 milioni a stagione.



08:59 - Il giocatore è entrato alla Clinica 'La Madonnina' di Via Quadronno, a Milano: iniziano le visite mediche.