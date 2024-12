Milan, la maglia celebrativa per i 125 anni FOTO

un minuto fa



Il Milan prepara una festa per domenica 15 dicembre. Quando a San Siro arriva il Genoa per la sedicesima giornata di campionato in Serie A e il club rossonero celebra il 125° anniversario dalla sua fondazione.



MAGLIA CELEBATIVA - La squadra scenderà in campo con una maglia celebrativa, già disponibile in pre-order sullo store online del Milan e che nelle prime 48 ore ha fatto registrare numeri da record. Si tratta di una divisa da gioco a maniche lunghe senza loghi sponsor, né nomi dei calciatori sulla schiena.



NELLA GALLERY LE FOTO DELLE MAGLIE