Milan, la media punti di Pioli è da scudetto

11 minuti fa



La quarta vittoria consecutiva, centrata a Firenze, ha permesso al Milan di consolidare il secondo posto, staccarsi dalla Juventus terza e dalla Roma quinta. Oltre ad avere dunque in tasca la qualificazione alla prossima Champions League e salvo sorprese alle Final Four di Supercoppa Italiana. In campionato il Milan tiene una media vicinissima a quella dell'anno scudetto: 66 punti dopo la trentesima del campionato 21-22, 65 oggi.