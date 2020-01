Rebic è tornato, 1540 giorni dopo: l'attaccante croato aveva infatti segnato l'ultimo gol in serie A nel 2015 con la maglia della Fiorentina. Ante ha fatto godere San Siro con una doppietta che può segnare il punto di svolta della sua avventura in rossonero.



PIOLI CALA L'ASSO - Dopo una prima frazione in completa balia degli avversari, il Milan aveva le necessità di una svolta, di una scossa elettrica. In molti si aspettavano l'ingresso di Suso ma Pioli ha stupito tutti calando l'asso Rebic al posto di Bonaventura. E l'attaccante croato ci ha messo solo tre minuti per cambiare la partita: inserimento perfetto in area su assist di Conti per il pareggio rossonero. Galvanizzato dal primo gol con la maglia del Diavolo, il nazionale croato sale in cattedra e fa, letteralmente, impazzire Larsen con doppi passi e accelerazioni. Lo accusavano di indolenza, ma in realtà è proprio a lui a crederci fino alla fine con quella giocata personale che è valsa la rete della vittoria al fotofinish.



METAMORFOSI - Non giocava praticamente mai ed era diventato una sorta di oggetto misterioso. Fino a un mese Rebic voleva lasciare il Milan, era andato a Francoforte per cercare di fare pace con il suo allenatore Adolf Hütter. Memorizzata la difficoltà di un ritorno all'Eintracht, il numero 18 rossonero si è messo sotto con il lavoro per convincere Pioli a concedergli un'occasione. “Rebic ha sofferto un po’ le scelte che ho fatto ma non ha fatto mai mancare il lavoro. Dopo la sosta si è fatto trovare- l'ammissione del tecnico emiliano- ancora più volenteroso. Il suo ingresso ci ha dato quegli strappi che ci sono mancati. E’ un giocatore ritrovato”. Da uomo con la valigia a salvatore della Patria, il passo è stato molto breve.