per rilanciare un player trading che è stato praticamente inesistente negli ultimi anni, e una campagna di rafforzamento ad ampio raggio, magià programmato. Ildelha delineato chiaramente la propria strategia che vedrà l'adcome prima firma, il capo dell'area scoutingcome super collaboratore e, il coach all'americana, come ultimo tassello per promuovere o bocciare i profili in entrata e uscita.Una strategia che, come detto, non prevede soltanto un budget statico da 40/50 milioni, ma che varirerà in base all'andamento delle cessioni eper ogni operazione in entrataSalvo casi ad oggi non previsti o prevedibili,Perché una cifra così ben delineata? Il motivo va ricercato nel bilancio del club rossonero e neial posto di Ivan Gazidis. Nei dettagli dei poteri conferiti al neo-ad, infatti, oltre ai compiti per la Lega Calcio, per gli sponsor e per lo stadio, ci sono anche dei dettagli legati al mercato () fra cui anche"Gestire i rapporti con gli agenti dei giocatori; Essere il referente formale dei responsabili di ogni linea di business e di ogni operazione calcistica della società;, in qualsiasi forma, dei diritti alle prestazioni dei calciatori, ivi compresi quelli del settore giovanile,approvato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione". In sostanza, fino a 30 milioni di euro lordi, la firma di Giorgio Furlani basta per chiudere ogni operazione. Per ogni operazione superiore è invece necessaria, oltre all'extra-budget, anche la firma in prima persona di Gerry Cardinale.