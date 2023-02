Dallo scorso 5 dicembre 2022 ilha un nuovo amministratore delegato. Si tratta di Giorgio Furlani, ex consigliere in cda di Elliott e diventato amministratore per conto di Red Bird Capitals la società di Gerry Cardinale che è ora proprietaria del club. Ma che ruoli e poteri ha e avrà il manager che ha preso il posto di Ivan Gazidis? Sono tanti, sono dettagliati e spaziono dallo stadio agli sponsor per arrivare ance al mercato.I dettagli delle nuove responsabilità dell'ad Furlani sono stati messi nero su bianco dal Milan in un documento visionato da Calcio e Finanza: Sono conferiti all’Amministratore Delegato i seguenti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società per il compimento di tutti gli atti necessari o utili per il buon andamento della società e per il raggiungimento dei suoi scopi sociali,e fatte salve le materie riservate alla deliberazione collegiale del CdA ai sensi di legge o dello statuto sociale".- Furlani sarà chiamato, a livello commerciale a "Curare i rapporti con Lega Serie A, Coni, FIGC, LNP, UEFA, ECA, FIFA e ogni altro ente di governo o associazione sportivi nazionali o internazionali, ivi comprese le pubbliche amministrazioni, con la facoltà di:e sottoscrivere i relativi accordi per quanto di competenza della società; Compiere atti e operazioni necessari per ottenere licenze, concessioni e autorizzazioni in generale;e compiere qualsiasi altro atto preparatorio di detti provvedimenti;della società,, i fornitori e i partner commerciali, sia in relazione ai contratti intercorrenti sia in relazione a nuovi progetti; Individuare potenziali fonti di finanziamento, condurre qualsiasi campagna di raccolta di capitali e gestire i rapporti con le relative entità;Furlani si affiancherà a Scaroni anche nella gestione del nuovo stadio. Dovrà infatti "nazionali, regionali, provinciali e comunali, e/o con altre società o persone giuridiche anche partecipate dalla società,di proprietà della società o al rifacimento e/o ristrutturazione dello stadio di, in conformità alle linee guida e alle direttive del Presidente e del consiglio di amministrazione al riguardo".La firma di Furlani basterà anche per mettere nero su bianco anche i colpi di calciomercato per la prima squadra e per le giovanili e con un limite di firma a 30milioni. Fra i compiti messi nero su bianco, infatti, c'è: "Essere il referente formale dei responsabili di ogni linea di business e di ogni operazione calcistica della società (compresi eventuali direttori sportivi, direttori tecnici o capi allenatori);Negoziare, stipulare, modificare e risolverenell’ambito dell’attività sportiva, in qualsiasi forma, dei diritti, ivi compresi quelli del settore giovanile"annuale approvato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e comunque con il limite, per ciascuna operazione,E Cardinale? Furlani ha piena autonomia di manovra nei limiti dei 30 milioni lordi, ma secondo il documento anche il numero 1 di Red Bird ha un tetto limite di spesa: "approvato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione relativamente ad atti e/oe previa consultazione formale con il Comitato Tecnico costituito in seno alla società".