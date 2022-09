"Chi desidera vedere l’arcobaleno deve imparare ad amare la pioggia", scriveva Paulo Coelho.Una squadra temprata dalle avversità anche se sarà oggettivamente complicato sopperire alle. Il primo è uno dei migliori portieri del mondo e un leader carismatico, il secondo un giocatore in grado di cambiare l’inerzia di una gara da solo.Lo stiramento al lungo adduttore costringerà Theo Hernandez a saltare certamente le trasferte di Empoli e Londra contro il Chelsea con un barlume di speranza rossonera per quanto concerne la sfida alla Juventus. Stefano Pioli ha diverse possibilità per provare a ovviare all’assenza del francese: dirottare Dest a sinistra, passare alla difesa a tre o concedere spazio e fiducia a Ballo-Toure.Fode ha la grande occasione di dimostrare quello che è capace di fare e riscattare una prima stagione al Milan fatta di tante panchine e prestazioni non del tutto convincenti.e vuole provate a valorizzare anche l’ex Monaco. E l’occasione arriva subito, inaspettata e non voluta nel primo snodo della stagione tra campionato e Champions League. Ora o mai più, Ballo-Toure all’esame Milan.