Olivier Giroud al Maradona di Napoli ha già segnato un gol decisivo in passato e sogna di ripetersi nella sfida di domani che vale l’accesso alle semifinali di Champions League. L’attaccante francese ha recuperato dal piccolo problema rimediato nella gara di andata e sarà il terminale offensivo di una squadra che non vuole speculare sul gol di vantaggio di Ismaël Bennacer.



TORNANO I TITOLARI- Il massicciò turnover ideato da Stefano Pioli nell’ultima gara di campionato pareggiata dal Milan sul campo del Bologna aveva un chiaro obiettivo: far riposare tutti i titolari che verranno riconfermati contro il Napoli. Simon Kjaer guiderà una difesa composta da capitan Davide Calabria sulla destra, Fikayo Tomori al centro e Theo Hernandez sulla sinistra. La linea Maginot a centrocampo, nei piani tattici di Pioli, sarà composta da Sandro Tonali e Rade Krunic.



BENNACER TREQUARTISTA- Il terzo confronto diretto in meno di due settimane contro i ragazzi di Spalletti ha portato una certezza: Ismaël Bennacer giocherà sulla trequarti con il chiaro obiettivo di sfruttare la sua conclusione da fuori e la capacità di alzare il pressing sulla prima fonte di gioco del Napoli, ovvero Lobotka. Rafael Leao e Brahim Díaz sono saranno le due frecce chiamate a sfruttare le capacità in fase di ripartenza.