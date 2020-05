braccio destro di Gazidis e nuovo uomo forte sul mercato per il Milan. Il dirigente tedesco sta portando avanti la trattativa per il difensore centrale del Celtic Glasgowsi è messo in grande mostra nell'ultima edizione dell'Eruopa League.Attualmente gli unici centrali sicuri del posto sono Alessio Romagnoli e Matteo Gabbia (anche se il Parma vorrebbe prenderlo in prestito). Gli altri sono tutti da valutare: Musacchio, Kjaer e Duarte. Ajer potrebbe essere il colpo ideale per la difesa: giovane e dalle grandi potenzialità, e a un prezzo in linea con i parametri societari.Il classe 98' in settimana ha cambiato agenzia affidando i suoi interessi alla SEG, la stessa di Gosens e Depay. L'obiettivo di Ajer è quello di fare un ulteriore salto in avanti nella sua carriera già nella prossima sessione di calciomercatoAnche il Psg è interessato in una partita apertissima che il Milan spera di vincere per regalare un difensore di grande prospettiva al prossimo allenatore Ralf Rangnick.