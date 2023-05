Il ritorno della semifinale di Champions League per il Milan non ha portato alla tanto desiderata rimonta. L’Inter ha vinto anche la seconda gara e si è meritata il viaggio a Istanbul. Per i rossoneri solo tanta rabbia per un doppio confronto che non ha premiato la squadra di Pioli, anzi ha creato strascichi da tenere sotto controllo nel prosieguo della stagione.



ALTERCO - Uno di questi nasce proprio nella serata di ieri e riguarda Simon Kjaer. È il quarto d’ora della ripresa quando il centrale tedesco Thiaw s’infortuna alla gamba destra. L’ex Schalke prova a restare in campo ma, acciaccato, getta la spugna e chiede il cambio. Colto alla sprovvista, Pioli ordina al danese di entrare in campo. Questi però non si stava riscaldando e non era dunque pronto. Il lungo rito di preparazione ha spazientito l’allenatore che quindi, inferocito, ha optato per un altro cambio, facendo entrare Kalulu, più lesto del danese. Uno scatto d’ira che ha colpito i tifosi rossoneri ed è stato documentato dai bordocampisti presenti. Una crepa nel rapporto tra l’esperto difensore e l’allenatore che già era stato criticato dall’ex Palermo e Roma per il poco utilizzo. Un alterco che, per il bene del Milan, deve subito essere messo nel dimenticatoio: Leao e compagni infatti devono ancora conquistarsi la Champions sul campo.