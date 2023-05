. La semifinale di ritorno di Champions League ha incoronato la squadra di Inzaghi che si è meritata il pass per la finale di Istanbul. A far gioire gli oltre settantamila di San Siro è statoche ha sancito l'1-0 finale. Lukaku e compagni avevano già messo un'ipoteca sulla qualificazione all'andata. Una settimana fa infattiavevano messo la firma nel 2-0 dell'andata.– L’euroderby ha fermato l’Italia calcistica che si è divisa tra rossoneri e nerazzurri e ha raccolto ben. Una partecipazione totale all’evento, subito entrato nella storia di questo sport. Nelle casse nerazzurre sono arrivati infatti 12 milioni lordi,, un incasso, mai registrato da nessun club italiano.– Molte le richieste diper presenziare alla gara, pochi i fortunati che hanno potuto effettivamente gustarsi la partita. Tra questi. Un’opportunità più unica che rara per seguire Inter-Milan insieme al proprio idolo, insieme al quale era presente anche Steven Basalari titolare del Number One di Brescia.