Milan, la sana 'invidia' di Furlani verso l'Inter: mercato e allenatore decisivi, le idee di Cardinale e Ibrahimovic per il futuro

Una sconfitta che lascerà il segno., grazie al successo per 1-2,. Volente o nolente, la vittoria dell’Inter, con conseguente 20° campionato messo in bacheca, è un segno indelebile nella storia di ambedue i club. Uno smacco che lascerà profonde ferite da leccare per il Milan, arrivato a un punto di non ritorno:

dopo 4 anni e mezzo, lasciando il compito di guidare questa squadra a una nuova figura. Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato.com, l’idea del patron di RedBird è quella di restringere la lista dei candidati a 2/3 profili entro la fine della prossima settimana. I, che ha già conosciuto e che possa far ripartire il Milan con entusiasmo: i profili corrispondono a Xavi e Van Bommel, ma resistono le candidature di Conceicao e Fonseca. Saranno settimane decisive, ricordando come Pioli debba risolvere il proprio contratto (scadenza 30 giugno 2025) con il club di Via Aldo Rossi.

MILAN, GLI AGGIORNAMENTI SUL POST-PIOLI

, passando dalle parole ai fatti. Sarà un mercato diverso dal rivoluzionario dello scorso anno, ma comunque mirato ad aggiungere tasselli precisi che possano riportare il Milan ad essere una seria candidata per lo Scudetto e che possa giocarsi le sua carte anche in Europa, dove un’eliminazione ai gironi non sarà più ammissibile. Il momento delle scelte arriverà presto, ma, come anche dichiarato dall’amministratore delegatoieri a DAZN,, un’annata che l’ad desidera sia di successo. Sarà un lavoro diverso, più leggero, arrivare a esaudire questo desiderio, ma c’è un passaggio che è fondamentale sottolineare: “Prima di tutto faccio i complimenti all'Inter,

MILAN, FURLANI: ‘SARA’ UN MERCATO PIU’ LEGGERO’

Un aiuto sulle modalità arriva direttamente dallo sfogo diche, nel post partita, a Sport Mediaset ha lanciato un messaggio chiaro alla proprietà rossonera: “Noi e l’Inter siamo due squadre differenti. Il nostro progetto è più lungo, ma dobbiamo fare tanto di più.Bisogna agire ogni giorno”. L’adrenalina post derby può aver tradito le emozioni del centrocampista francese, seppur il punto sul quale si basano tali dichiarazioni non sia per nulla scorretto.(in foto, credits: GettyImages@ACMilan)– costruire un Milan solido e vincente -. Per tutti questi motivi,

MILAN, ADLI: ‘SERVONO GIOCATORI FORTI’

Nelle idee della proprietà rossonera,visto l’addio di Giroud – direzione Los Angeles FC – e il possibile mancato prolungamento di contratto di Luka Jovic. Ne consegue che il mirino sia puntato sul prossimo grande numero 9 che vestirà la maglia rossonera:Moncada e D’Ottavio ci stanno lavorando da mesi e Ibrahimovic ha già benedetto il suo eventuale acquisto. Ma, in caso di addio anche di Jovic, i rossoneri potrebbero regalarsi un’altra punta. Per tale motivo, resistono le candidature di Benjamin Sesko del Lipsia, di Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, così come di Jonathan David del Lille, di Seerhou Guirassy dello Stoccarda e di Goncalo Ramos del PSG.

, pensando anche ai rinnovi di contratto (scadenza 2026) di Mike Maignan e Theo Hernandez, pilastri della formazione meneghina. In mezzo al campo,Tra i profili sondati ci sono quelli di, mediano del Monaco e della nazionale francese, sicuramente tra i nomi maggiormente graditi da Moncada. Con ogni probabilità, il classe 1999. Ma al Milan sono stati proposti due centrocampisti in uscita dalla Premier League. Si tratta di Sofyan Amrabat, al Manchester United in prestito (ma di ritorno alla Fiorentina) e Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham. Due giocatori che possono diventare delle opzioni. Resiste anche Assan Ouédraogo, gioiellino classe 2006 dello Schalke 04, data la sua norme duttilità (oltre a una carta d’identità estremamente fresca). Infine,Tra i calciatori studiati dalla triade dirigenziale e da Ibrahimovic ci sono Maxence Lacroix del Wolfsburg (sul quale c’è la concorrenza della Juventus) e Aaron Anselmino, che ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro con il Boca Juniors.