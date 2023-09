che, proprio in questi minuti, ha appena esordito con un successo nella UEFA Youth League (contro il Newcastle), vincendo per 4-0., attaccante classe 2008 della formazione di Ignazio Abate, autore di una doppietta - le altre reti sono state siglate da Traorè e Zeroli -.– Prima su calcio di rigore, poi su azione - su assist in profondità di Scotto - grazie a un ottimo inserimento alle spalle della difesa dei Magpies,(a soli 15 anni e 195 giorni compiuti)Un record che, sino a oggi, era stato detenuto da Fabrizio Caligara, ex talento bianconero che segnò in un Lione-Juventus del 2016 a 16 anni e 190 giorni.Il gioiellino della Primavera rossonera ha completato una settimana incredibile a livello realizzativo: solo 3 giorni fa, infatti,(il definitivo 0-2 in casa del Sassuolo)Torneo che, va ricordato, prevederebbe come annata protagonista i classe 2005 e che, fuori quota, vede almeno un 2004 in ogni sfida.Un buongiorno che Camarda ha già dato non solo al suo club ma anche alla Nazionale di categoria.Una sua doppietta ha deciso la sfida finale contro la compagine teutonica, vinta per 4-2.Sarà dunque una delle principali future missioni di Furlani e Moncada, chiamati a parlare con il suo agente Giuseppe Riso per rivedere la durata dell’accordo in essere, ricordando che, essendo ancora minorenne, il contratto non potrà essere superiore ai tre anni di durata, secondo quanto stabiito dai nostri regolamenti.