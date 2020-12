In Milan-Lazio c’è un fresco ex pronto a mettere i bastoni tra le ruote ai rossoneri. Si tratta di Pepe Reina, arrivato a Milano nell’estate di Fassone e Mirabelli, e ora in biancocelesti dopo 6 mesi di prestito all’Aston Villa. 12 presenze il primo anno, una la scorsa, a Genova contro il Genoa, nell’ultima di Marco Giampaolo; alla Lazio, a 38 anni, si è preso il posto da titolare.