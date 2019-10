Per il momento, Marco Giampaolo resta al suo posto, ma è chiaro che, già a partire da sabato contro il Genoa, dovrà iniziare a far vedere dei miglioramenti sia a livello di gioco che di risultati. In caso di eventuale esonero, secondo Il Giornale, tra i nomi che sono circolati nelle scorse ore per il Milan, l'unico capace di raccogliere il consenso unanime all'interno del club rossonero è Massimiliano Allegri.