La notizia del rientro in gruppo, previsto per domani, di Alessio Romagnoli fa sorridere Pioli e il suo staff tecnico. Il centrale di Anzio sarà a disposizione del Milan per la sfida, fondamentale, contro la Juventus. Su Tomori il club è ottimista di poterlo avere a disposizione tra tre settimane, Ecco perché non c’è fretta di andare sul mercato: il nuovo innesto in difesa potrebbe arrivare solo in caso di opportunità molto interessante.