Illavora con grande attenzione alle prossime due sessioni di calciomercato conIl più importante, come confermato dallo stesso club è incentrato sulla, in emergenza assoluta e quindi necessaria di interventi al 100% già a gennaio. Poi c'è il, che però per parola dello stesso ad Furlani non è di urgente intervento nonostante l'infortunio di Pobega. Infine c'èdove il club rossonero non può e non vuole sbagliare il grande colpo che dovrà regalare a Pioli o chi per lui,Per questo sono tante le valutazioni che Moncada e D'Ottavio stanno facendo sul 9 da prendere subito o a giugno e con due grandi nomi sul taccuino:- Il rendimento di Luka Jovic e di Olivier Giroud è stato fin troppo altalenante in questi primi 5 mesi di stagione e con entrambi i giocatori in scadenza il 30 giugno 2024 il club sta pensando di anticipare già a gennaio l'eventuale colpo estivo. In quest'ottica Guirassy, attaccante franco-guineano dello Stoccarda, arrivato aha bruciato tutta la concorrenza. Lafa gola e potrebbe essere attivata a gennaio.L'altro profilo che sta stregando tutti e che il Milan segue già da tantissimo tempo è quello diche per caratteristiche è forse ancora più importante di Guirassy per lo sviluppo del gioco rossonero. Impossibile arrivare a lui a gennaio per le cifre imponenti, ma per giugno, invece, le chance aumentano dato che, come confermato da, non sarà più necessario fare 10-12 acquisti, ma "ne basterrano 3-4".e l'operazionene è la riprova, ma sull'olandese ci sarà grandissima concorrenza.Zirkzee a giugno o Guirassy subito? Se voi foste il Milan cosa scegliereste?