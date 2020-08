Il primo tassello era, doveva essere Ibrahimovic. Adessodi cui vi stiamo raccontando inserimento, ottimismo e sviluppi. Sì, perché la dirigenza rossonera ha le idee chiare: provare a prendere anche il francese oltre a Sandro, la ricostruzione di un centrocampo che manterrà Kessie e Bennacer con due nuovi innesti. Mentre si avanza per Tonali,. Uno non esclude l'altro.- Come per Tonali c'è da definire l'accordo con Cellino sul prestito e il diritto di riscatto, lo stesso va fatto colcompresa anche la parte di pagamento cash per prestare Bakayoko fino al giugno 2021. Non è ancora fatta, ma la volontà di Tiemoué è fortissima e sta agevolando l'ottimismo del Milan che vuole stringere nei prossimi giorni. Con un retroscena:del manager tedesco che preferiva giocatori differenti. Questione di scelte. Ma oggi si procede per entrambi, accordi permettendo. Mai un dettaglio, in panchina c'è Pioli in attesa dei prossimi colpi.