Milan, la verità sul colpo Ceballos a prezzo di saldo

Dani Ceballos e il Real Madrid, prove di addio. Il 27enne centrocampista spagnolo è uno dei giocatori meno utilizzati dai Blancos in questa stagione e i 228 minuti raccolti in 14 presenze totali nella Liga ne sono la prova tangibile. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna Ancelotti avrebbe comunicato all’ex Betis Siviglia chee di trovarsi una nuova squadra. E tra i club interessati, stando all’indiscrezione, ci sarebbe anche il Milan.sul mercato. Il Milan però, stando a quanto raccolto, non è interessato allo spagnolo. Al club rossonero sono stati offerti diversi giocatori nelle ultime settimane, siamo in una fase dove agenti e intermediari provano a verificare le intenzioni sul mercato per non farsi trovare impreparati.

è dettato anche dalla necessità di operare su altre zone del campo.all’inglese. Christian ha dimostrato di poter fare bene non solo a destra ma anche da sotto punta.