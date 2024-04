Roma-Milan: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il match, valido per il ritorno dei quarti di finale Europa League, è in programma alle 21. Si tratta della seconda sfida a livello internazionale tra rossoneri (che hanno eliminato lo Slavia Praga agli ottavi) e giallorossi (vittoriosi nel doppio confronto contro il Brighton), dopo il confronto disputatosi all'andata e vinto dai capitolini per 0-1.• Partita: Roma-Milan• Data: giovedì 18 aprile 2024

• Orario: 21.00• Canale TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252), DAZN• Streaming: Now Tv, Sky Go, DAZNRoma-Milan, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (252), oltre che su Sky Sport 4K (213). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare, ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW. La sfida sarà trasmessa in diretta tv anche da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app DAZN.

Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi: Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli