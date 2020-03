Un'idea intrigante ma di difficile realizzazione. Il Milan ha fatto più di un pensiero su Fekir, trequartista che si era laureato campione del mondo con la Francia agli ultimi mondiali. Qualità nelle giocate, capacità di trovare l'assist vincente e i gol: Nabil è un giocatore che può determinare il corso di una partita. ​Per conoscere il futuro del fantasista classe 1993 molto dipenderà da come finirà la stagione del Betis Siviglia e se il club avrà bisogno di fare cassa. Gli andalusi non possono privarsene per meno di 50 milioni di euro, conoscendo anche l'interesse di Arsenal e Atletico Madrid. Tutti i dettagli nel nostro focus video: