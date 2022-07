Secondo quanto riporta The Athletic, non corrisponderebbero al vero i rumors circa la presenza di una clausola rescissoria da 400.000 sterline esercitabile a gennaio 2023 per liberare con 6 mesi di anticipito il centrocampista classe 2003 dell'Aston Villa Carney Chukwuemeka, obiettivo di mercato del Milan. La cifra in questione sarebbe un eventuale premio di formazione da pagare ai Villains se il ragazzo dovesse lasciare il club a parametro zero.