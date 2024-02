Milan, Reijnders squalificato: salta il Napoli, chi gioca al suo posto

Tijjani Reijnders era il giocatore più presente in assoluto nella stagione del Milan, ma il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrà fare a meno di lui per la gara interna contro il Napoli alla prossima giornata. Poco dopo l'inizio della ripresa a Frosinone, infatti, l'olandese ha rimediato, da diffidato, un cartellino giallo per atterramento di Seck, e dunque scatterà la squalifica.



CHI GIOCA AL SUO POSTO - La sostituzione è abbastanza logica: al fianco di Adli, che altrimenti avrebbe rischiato a sua volta di andare in panchina, dovrebbe riuscire a partire dall'inizio Ismael Bennacer, che ha smaltito il problema che si portava dietro dalla Coppa d'Africa alla quale ha partecipato con l'Algeria ed è andato in panchina contro i ciociari. In caso contrario, si può immaginare l'inserimento di Musah.