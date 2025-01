Milan, l'Al Nassr ha chiesto Leao: pronti 85 milioni, la risposta del Milan

In un clima di rivoluzione totale per il Milan - con Morata, Calabria e non solo in uscita e la trattativa forzata per portare Gimenez del Feyenoord a Milano - è arrivata sulla scrivania del club rossonero un'offerta che nessuno si sarebbe aspettato.del grande ex Stefano Pioli, ma anche di Cristiano Ronaldo, ha fatto un tentativo per provare adIl club arabo è da tempo alla ricerca di un rinforzo offensivo in fascia con i tentativi portati avanti finora per Mitoma del Brighton che non sono andati a buon fine. Da qui l'idea di provare, conche è agente sia di Leao che di CR7 e di Sergio Conceiçao, a convincere il Milan a lasciar partire l'attaccante portoghese. Sul tavolo, secondo Sky,Poteva - e il tempo passato è obbligatorio - perché la risposta della dirigenza rossonera, oggi, è stata completamente negativa. Su Leao è stato alzato un muro, con il giocatore che è stato