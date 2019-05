Dopo quattro stagioni le strade di Mauri e il Milan si separeranno. Una decisione a sorpresa e strana considerando quella che è la nuova politica rossonera votata a una rosa composta da under 25 forti e di prospettiva. Mauri è un classe 1996 con oltre 70 presenze tra serie A ed europa league che, specialmente nell'ultima stagione, ha dimostrato di avere molto a cuore i colori rossoneri. Nonostante la giovane età, ed il giocar poco, e’ stato sempre chiamato in causa dal mister e dai senatori per far sentire la sua opinione nello spogliatoio nei momenti difficili. Pur giocando con il contaggocce ha sempre risposto presente quando E’ stato messo in campo e con prestazioni sempre al di sopra della sufficienza. Ordinato, dinamico e decisivo quanto ha guocato in situazioni molto difficili per esempio contro i Dudelange, europa league, e contro il Parma, cosa per altro pubblicamente detta da Gattuso ai mass media. A dir poco decisivo nella delicata sfida contro il Bologna con tanto di assist sul goal di Suso. Il Milan cambiera pelle a centrocampo: via Bertolacci, Montolivo e Bakayoko, un ‘96 come Mauri, avendolo già in casa, sarebbe servito eccome. Tutto quello che di positivoha fatto da Mauri non e’ passato inosservato agli addetti ai lavori, tanto che per il futuro sono tante le opzioni per il centrocampista italo/argentino che sta valutando 6/7 offerte tra Italia, Spagna e Sud America. Un acquisto da parte del Milan di un calciatore giovane e talentuoso non pensiamo possa avvenire a cifre al di sotto dei 10/15 mln di euro, siamo sicuri che Jose’ Mauri sia da meno?