Diego Laxalt potrebbe cambiare maglia prima della fine del mercato. Potrebbe, perché al momento ha poca voglia di farlo per pochi mesi. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'esterno uruguaiano è stato richiesto dalla Fiorentina, che dopo il secco rifiuto di Criscito, è tornata a caccia di un uomo di fascia. Il problema è rappresentato dal fatto che l'ex Genoa non vuole un trasferimento fino a giugno. Se deve lasciare il Torino, con il benestare del Milan proprietario del cartellino, vuole farlo per un periodo più lungo. Laxalt la scorsa estate si era trasferito al Toro con la formula del prestito oneroso in cambio di 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni. L'accordo, però, non è stato trovato: al momento, dunque, Laxalt resta a Torino.