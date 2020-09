Al termine dell'amichevole vinta in rimonta con il Novara, Diego Laxalt ha parlato a Milan TV: "Stiamo migliorando, queste partite servono per mettere ritmo nelle gambe. Siamo contenti per la vittoria, ma queste gare servono per completare la preparazione. Gol e assist? Sempre bello segnare, anche in amichevole, conta tanto per la fiducia. Ora serve pensare alle prossime partite e agli impegni ufficiali, dovremo farci trovare pronti. Calendario? Abbiamo guardato prima della partita, dobbiamo prepararci bene per questo campionato che sarà tosto. Impegni europei? Saranno i primi e i primi obiettivi stagionali. Bisogna prepararsi bene, giorno dopo giorno".