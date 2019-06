Diego Laxalt vuole tenersi il Milan, dopo la vittoria con l'Uruguay sul Cile in Coppa America il laterale mancino parla in zona mista: "L'arrivo di Giampaolo al Milan? Ora ho la testa qua, penso solo alla Coppa America poi quando finirà mi concentrerò sul Milan. Io terzino? Ho già fatto il mondiale con la nazionale da terzino nella difesa a quattro. Lo sto facendo spesso, sono cresciuto tanto e mi sento pronto per giocare in quella posizione anche al Milan".