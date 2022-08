Un talento pronto al decollo.: due gol ieri nel test amichevole contro la Pergolettese ma anche tanti segnali incoraggianti negli allenamenti. L’attaccante serbo sta mettendo in mostra quel repertorio tecnico e fisco che aveva convinto Massara a fare un investimento importante su di lui nel gennaio scorso prelevandolo dalla Stella Rossa.- Il Milan punta fortemente su Lazetic per il futuro. Ma per un classe 2004 è fondamentale giocare con continuità.. La scelta era ricaduta sull’Empoli ma i problemi fisici di Origi hanno ritardato l’operazione e i toscani hanno chiuso per Lammers. Marko infatti lascerà Milanello appena Divock tornerà a pieno regime: ci pensano Cagliari e Spezia, ha diverse richieste da squadre olandesi e francesi. Ora testa al Milan e all’esordio in campionato, poi arriverà la scelta della nuova squadra. Per una stagione da protagonista.