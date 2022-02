Olivier Giroud, l’uomo del momento in casa rossonera, dopo aver deciso il derby contro l’Inter vuole trascinare il Milan in semifinale di Coppa Italia. Nel match di mercoledì sera contro la Lazio, il centravanti francese affronta in una sfida tra bomber il capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile. Secondo gli esperti una rete dell’ex Chelsea si trova in quota a 2,25 contro il 2,75 del biancoceleste. Da tenere sott’occhio anche Sergej Milinkovic-Savic protagonista dell’ennesima stagione superlativa condita da 8 gol in stagione, proposto in quota a 4,50 mentre sale a 5 il difensore con il vizio del gol Theo Hernandez, a segno nella competizione solo nella gara di esordio contro la Spal datata 15 gennaio 2020.