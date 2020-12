Milan-Lazio (calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta tv su Dazn) è una gara valevole per la 14esima giornata di campionato in Serie A. Si affrontano due squadre in forma, che hanno superato agevolmente i loro gironi in Europa e sono reduci dalle vittorie rispettivamente contro Sassuolo e Napoli. I rossoneri cercano i tre punti per volare a +10 sulla Juventus (che però deve recuperare la partita col Napoli) e respingere l'assalto dell'Inter, impegnata a Verona.



Senza lo squalificato Kessie, Pioli conta di recuperare Tonali e Rebic ma deve fare a meno degli infortunati Kjaer, Gabbia, Bennacer e Ibrahimovic. Non se la passa tanto meglio Simone Inzaghi, che non può contare sugli indisponibili Acerbi, Fares, Lulic, Parolo e Lucas Leiva. Caicedo è favorito su Correa per affiancare Immobile in attacco.



PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Pioli.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

Arbitro: Di Bello, assistenti Peretti e Fiorito, Sacchi quarto uomo, Irrati e Paganessi al Var.