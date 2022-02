Chi affronterànella doppia semifinale di? La risposta arriverà questa sera ancora una volta dal campo di San Siro dove ilpadrone di casa ospiterà laa partire dalle ora 21. Il secondo quarto di finale di questa competizione che i rossoneri dihanno dichiarato di voler vincere e, cavalcando il buon momento dato dal derby vinto in rimonta, confermeranno l'ottimoal centro di un attacco in cui ancora una volta mancherà Zlatan Ibrahimovc. Anche gli ospiti allenati dahanno ricominciato al meglio dopo la sosta per le nazionali rifilando un netto 3-0 alla Fiorentina che li ha rilanciati verso un piazzamento europeo. Vincere la Coppa Italia garantirebbe un pass diretto per l'Europa ee compagni venderanno cara la pelle per qualificarsi.Ilha vinto solo uno degli ultimi nove confronti con la Lazio in Coppa Italia (3N, 5P) e: è già la striscia più lunga di gare senza reti contro una singola avversaria per i rossoneri nella competizione. Milan e Lazio si sono incrociate tre volte nei quarti di finale di Coppa Italia: i rossoneri sono passati nelle prime due occasioni (2002 e 2012) venendo poi eliminati nel 2015, anno in cui i biancocelesti raggiunsero la finale sotto la guida diLa Lazio è stata eliminata nelle ultime due occasioni in cui ha giocato i quarti di finale di Coppa Italia, contro Napoli e Atalanta, e non esce per tre partecipazioni di fila a questa fase del torneo addirittura dal 1993.Tutti gli otto gol segnati con la maglia del Milan dasono arrivati allo stadio Meazza, incluso quello del momentaneo pareggio contro il Genoa in Coppa Italia.ha preso parte a cinque reti nelle sue ultime cinque sfide contro il Milan in tutte le competizioni, incluso un assist in Coppa Italia nell'aprile 2019 (tre gol, due passaggi vincenti).Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Romagnoli, Kalulu, Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.Lazio (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.