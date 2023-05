Milan-Lazio (calcio d'inizio ore 15) apre la 34ª giornata di Serie A: arbitra Antonio Rapuano della sezione di Rimini, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



MILAN - LAZIO h. 15.00

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Meli-Alassio

Quarto ufficiale: Orsato

VAR: Mazzoleni

AVAR: Manganiello



PRIMO TEMPO



42' - Calabria stende Zaccagni: scatta il cartellino giallo per il capitano del Milan.



24' - Marusic ferma fallosamente la ripartenza di Saelemaekers: ammonito il terzino biancoceleste.



20' - Romagnoli sbraccia su Giroud: giallo per il difensore laziale.



18' - Protesta la Lazio sul gol di Bennacer invocando un fallo del centrocampista algerino su Marcos Antonio, per l'arbitro Rapuano è tutto buono e il VAR conferma la decisione del direttore di gara.