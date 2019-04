Sono trascorsi ormai 4 giorni dalla partita che ha sancito la qualificazione della Lazio alla finale di Coppa Italia e la crisi del Milan di Gattuso, ma caratterizzato soprattutto dal deprecabile comportamento dei tifosi biancocelesti e dai loro cori e ululati di stampo razzista indirizzati a Kessie e Bakayoko. Eppure le polemiche non si placano, per il comportamento degli ufficiali di gara, di ispettori federali e di Lega e del responsabile dell'ordine pubblico a San Siro, tutti sordi di fronte a quello che avveniva sugli spalti.



Una brutta vicenda che si arricchisce di ulteriori particolari, quelli rivelati da La Repubblica e che ha come protagonista il quarto uomo Giacomelli. Invitato dal team manager (ed ex arbitro) del Milan Andrea Romeo a prestare attenzione alle frasi scandite dagli ultras della Lazio, il collaboratore di Mazzoleni si è limitato a un semplice "non sento". Una presa di posizione che, messa assieme a quelli degli altri attori coinvolti, renderà complicata una sanzione da parte della Procura Federale nei confronti del club capitolino per il comportamento di parte dei suoi sostenitori.