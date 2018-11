Un altro attaccante per Gennaro Gattuso. Un colpo di mercato da chiudere il prima possibile per spostare l'attenzione in vista della sessione invernale su altri reparti e su altri obiettivi. Il Milan è consapevole che il recente cambio di modulo imposto dall'allenatore calabrese alla propria squadra premia sì la coppia-gol Higuain-Cutrone, ma evidenzia una mancanza strutturale della rosa rossonera: in attacco manca un terzo tenore. Le idee del direttore tecnico Leonardo sono già ben definite e rimbalzano, soprattutto per motivi di bilancio, fra le opportunità dei due ex Zlatan Ibrahimovic e Pato.OCCASIONI? - Entrambi gli attaccanti, sebbene con caratteristiche tecniche, fisiche e soprattutto di età differenti (Ibrahimovic è già a quota 37 anni, mentre Pato è ancora un "giovane" 29enne), sono alla ricerca di una soluzione a gennaio per la propria carriera. Lo svedese è rimasto deluso dall'esperienza in MLS con i Los Angeles Galaxy che non sono neanche riusciti a qualificarsi ai Playoff mentre il Papero è stanco della sua vita in Cina ed è pronto a lasciare il Tianjin Quanjian.Secondo la Gazzetta dello Sport la scelta finale ricadrà sul colpo che potrà incidere meno a bilancio e per capire quale può essere la decisione più giusta vanno analizzate le cifre dei possibili due affari.dal suo contratto con i Galaxy e da quelli che lo legano agli sponsor made in USA che arricchiscono il suo contratto ed è pronto ad. Dall'altro la richiesta economica di Pato è sicuramente più bassa (rinuncerebbe ai 9 milioni che percepisce in Cina), mapresente nel suo contratto che il Milan non può assolutamente pagare. Appesantire il conto economico alla voce ammortamenti o a quella monte ingaggi? La scelta finale di Leonardo si districherà anche e soprattutto su questi due fronti.