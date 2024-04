Milan: problemi per Kjaer e Thiaw, domani gli esami. Ansia in difesa verso la Roma

uscito dal Mapei Stadium di Reggio Emilia con un pareggio per 3-3 contro ilguarda con un po' di ansia aggiuntiva alla sfida di giovedì e valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma (andata 1-0 a San Siro per i giallorossi). Nel corso della gara, infatti, entrambi i difensori centrali partiti titolari, Simon Kjaer e Mailk Thiaw hanno accusato dei problemini muscolari che inevitabilmente dovranno essere valutati e gestiti in vista della trasferta dell'Olimpico.A confermare, costretto a sostituirlo al 55esimo del secondo tempo con Matteo Gabbia e sul risultato momentaneo di 3-1 per i neroverdi. ", ma c'è tempo per recuperare" ha confermato il tecnico con gli esami strumentali che sono programmati per domani.

Un discorso diverso va invece fatto per il centrale tedesco classe 2001 che, intorno al minuto 85', ha sentito tirare il flessore della coscia sinistra, ma ha stretto i denti e ha concluso la gara. Per lui la prima sensazione è che si sia trattato soltanto di un crampo dovuto allo sforzo fisico e al grande caldo, ma per escludere complicazioni, anche lui nella giornata di domani svolgerà gli esami strumentali di rito.Inevitabilmente entrambi, sia che si tratti di lesione che di semplice affaticamento, sono di fatto a rischio per la gara di ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma con una difesa che quindi si ritrova nuovamente in emergenza. Rispetto all'andata rientra dalla squalifica Fikayoe anche Matteoè a disposizione, ma alle loro spalle le alternative scarseggiano.è infatti ancora infortunato e non è a disposizione di Pioli.

