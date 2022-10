Una notizia buona e una cattiva per Stefano Pioli, che ha valutato insieme al proprio staff le condizioni degli acciaccati Sergino Dest e Brahim Diaz e ha preso una decisione in vista della trasferta di Zagabria contro la Dinamo, che potrebbe risultare fondamentale ai fini della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.



IL RESPONSO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, solo Diaz, tra i due, ha recuperato in maniera sufficiente dal proprio affaticamento muscolare e sarà tra i convocati. Discorso opposto invece per Dest, che deve alzare bandiera bianca e lasciare la fascia destra a Pierre Kalulu. Che a sua volta fa spazio al centro alla coppia Kjaer-Gabbia.