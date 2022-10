Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha rilasciato un'intervista al magazine Icon, nella quale ha rivelato i suoi propositi per la stagione in corso: "Il prossimo obiettivo è confermare quello che abbiamo fatto l’anno scorso, che è la cosa più difficile: bisogna stare tutti quanti concentrati dentro il nostro sogno".



Sulla vittoria dello scudetto nell'ultimo campionato: "Dopo il derby di ritorno abbiamo capito che era un anno diverso, che eravamo lì per meriti nostri e che non dovevamo più sprecare nessuna partita. Arrivati a quel punto, è stato tutto semplice".



Il calciatore della Nazionale ha svelato infine quello che è il segreto del suo successo: "La lucidità. Fin da adolescente ho capito che, nonostante la famiglia e gli amici di sempre a Sant’Angelo Lodigiano, in questo mondo ero da solo e dovevo imparare a gestirmi da solo".